Símbolo do Bioparque, preguiça de madeira será retirada

Prefeitura de Macapá diz que medida será tomada por razões de segurança.

A Prefeitura de Macapá anunciou, nesta terça-feira (26), que uma das maiores atrações do Bioparque da Amazônia, a estátua de uma preguiça gigante, esculpida em madeira por um artista local, terá que ser derrubada.

Segundo a administração municipal, a medida será tomada por razões de segurança e seguindo uma recomendação de técnicos do Corpo de Bombeiros e departamento de engenharia do Instituto Federal do Amapá (Ifap).

De acordo com a Assessoria de Comunicação da prefeitura, após inspeção técnica, os bombeiros condenaram a estrutura da estátua. Fungos e outras pragas se aproveitam do processo de apodrecimento da madeira para se proliferar.

Foi constatado o apodrecimento da madeira por dentro, comprometendo a fixação e apresentando risco de queda. Enquanto a remoção não ocorre, a área do entorno será isolada em uma faixa de segurança.

Segundo relatório do Ifap, a parte mais preocupante são os braços da preguiça, que apresentam rachaduras e podem cair a qualquer momento, eles estão comprometidos pela infiltração da água na estrutura.

Atração

Cartão de visitas do Bioparque, a preguiça era uma das atrações. Visitantes nunca deixavam de tirar selfies em frente à escultura. A obra foi esculpida pelo artista amapaense Dijalma Santos, que reside na Guiana Francesa. Segundo ele, a madeira utilizada para a obra tem cerca de 300 anos, estava enterrada às margens do Rio Amazonas.