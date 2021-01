Solidariedade durante apagão no Amapá é projetada no Cristo Redentor na virada de ano

Na hora da virada, uma contagem regressiva foi projetada no monumento com imagens de ações de solidariedade em Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Para receber 2021, a comissão do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, preparou um vídeo em homenagem a pessoas e ações que marcaram o ano de 2020 – bons exemplos a serem seguidos.

Na hora da virada, uma contagem regressiva foi projetada no monumento com imagens de ações de solidariedade, como a distribuição de água mineral e de alimentos realizadas durante o momento mais crítico do apagão no Amapá. Veja o momento:

Os registros foram feitos pela publicitária Gê Paula, no dia 8 de novembro, 6º dia de blecaute, em periferias de Macapá, durante uma das ações do movimento Amapá Solidário.

“Foi um momento difícil para todos, e pude estar ali presenciando que, apesar das dificuldades, o amor pelo próximo prevalecia. Saber que essas imagens representam um alento e a esperança de dias melhores, me faz perceber que nosso trabalho voluntário vem dando certo”, comentou a publicitária.

Além da solidariedade, a campanha “Todos pela Vida” transmitiu também mensagens de união, saúde, arte, fé, ciência e amor.

Por fim, o Cristo Redentor “vestiu” um jaleco, em homenagem aos profissionais de saúde que atuam na linha de frente contra a covid-19.

Amapá Solidário

O Amapá Solidário é uma plataforma de solidariedade que reúne várias entidades. Teve início em 22 de abril de 2020.

Durante a pandemia, distribuiu 6 mil cestas básicas e 1,5 mil kits de limpeza através de 44 entidades e projetos sociais.

No período do apagão foram distribuídas 1,1 mil cestas básicas, sendo 100 para o Instituto do Câncer Joel Magalhães (Ijoma) e 1 mil divididas entre 20 projetos sociais. O movimento distribuiu, ainda, mais de 10 mil litros de água mineral.

“Percebemos a força da solidariedade em 2020 e não podemos parar. O novo ano começa ainda em meio a uma pandemia e com fim do auxílio emergencial. Todos aqueles que trabalham no terceiro setor no Amapá serão fundamentais nesse ano”, avaliou o coordenador do movimento, Lucas Abrahão.

Fotos: Gê Paula e Everton Fernando/Amapá Solidário