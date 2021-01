Tiroteio em bar deixa cliente e assaltante mortos

O caso ocorreu em um bar localizado na Rua Jovino Dinoá com a Avenida Ernestino Borges, na região central de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Uma jovem de 27 anos morreu na noite deste domingo (10) depois de ser atingida na nuca por uma bala durante uma troca de tiros entre um policial de folga e dois homens que tentaram fazer um arrastão em um bar localizado na Rua Jovino Dinoá com a Avenida Ernestino Borges, na região central de Macapá.

O delegado Dante Ferreira, da Delegacia de Homicídios, investiga o caso. Ele apurou que o policial reagiu ao roubo e conseguiu acertar um dos assaltantes. O outro bandido, que estaria armado, conseguiu fugir numa motocicleta.

A funcionária pública Danila Figueiredo Barbosa, lotada na Secretaria Estadual de Educação, ficou no fogo cruzado.

Ela era uma das dezenas de clientes que estavam reunidos no bar quando os criminosos chegaram e começaram a exigir dinheiro e pertencentes das pessoas que sentavam à mesa. Danila ainda foi socorrida pelo Samu, mas acabou morrendo dentro da ambulância.

A perícia constatou que a bala, que entrou pela nuca, ficou alojada no rosto dela. No local foram encontrados vários cartuchos calibre ponto 40 – provavelmente da arma do policial.

Minutos depois, a morte do crimonoso que havia sido ferido e socorrido ao Hospital de Emergências foi confirmada. Ele foi identificado como Márcio Gabriel Ferreira Banha, de 19 anos. Com ele foi encontrado um simulacro (uma réplica) de arma de fogo.

“As testemunhas informaram pra gente que foram bastante disparos, tanto da parte do cliente, que tava no bar e revidou, que a gente acredita que era policial, quanto da parte dos assaltantes, o que estava com um revólver e conseguiu fugir”, informou o delegado.

Para a perícia, o disparo que acertou a jovem, partiu da arma do assaltante que fugiu. Os peritos recolheram 5 cartuchos de munição ponto 40 e também observaram mais de 5 perfurações na parede e telhado do estabelecimento.

“A perfuração foi na cabeça, próximo à nuca. Então, pelo que nos colocaram, na posição onde ela estava, o tiro que a atingiu partiu de onde estavam posicionados os assaltantes. Então, o que gente percebe que ela ficou nomeio do fogo cruzado. A gente vê que está sobrando disparo”, observou o perito Odair Monteiro.