Tribunal do Júri assume processo e manda apreender celular de motorista de BMW

Carro envolvido no acidente. Juíza determinou que conteúdo extraído seja usado como prova contra Dawson Ferreira

Por SELES NAFES

O processo que vai apurar o acidente envolvendo um BMW que matou duas pessoas na semana passada, em Macapá, foi transferido para a 1ª Vara do Tribunal do Júri. A titular Mayra Brandão determinou que a Polícia Civil apreenda o celular de Dawson da Rocha Ferreira, de 39 anos.

Dawson está preso na Penitenciária do Amapá desde o dia 16 de janeiro, quando colidiu em altíssima velocidade contra o Celta dirigido pelo chef de cozinha Mickel da Silva Pinheiro, de 49 anos, que morreu na hora junto com a auxiliar de cozinha Rosineide Aragão, de 42 anos. O acidente ocorreu a Avenida Padre Júlio Maria Lombaerd, no Bairro Santa Rita. A prisão flagrante foi transformada em preventiva sob o argumento da garantia da paz pública.

Ontem, a juíza do caso analisou dois pedidos do Ministério Público. Um era para apreender o celular de Dawson, o que na opinião do MP pode ter conteúdo essencial na investigação.

“Autorizo ainda, a utilização como meio de provas das conversas, mensagens, SMS, ligações realizadas e recebidas, áudios, e-mails, reproduções fotográficas, todas, especificamente, ligadas aos fatos, extraídas do respectivo aparelho celular”, comentou a juíza.

A magistrada também determinou que a justiça do Pará seja comunicada sobre o acidente com o BMW, já que o veículo possui um mandado de busca expedido pela Comarca de Tucurí.