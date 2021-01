Vacina russa Sputnik pode ser mais uma alternativa para o Amapá

Senador Randolfe Rodrigues foi conhecer a capacidade produtiva do imunizante no Brasil, a União Química.

O imunizante russo Sputnik V contra a covid-19 pode ser mais uma vacina alternativa para o Amapá, se depender do senador Randolfe Rodrigues (REDE). Ele esteve, nesta quarta-feira (27), na sede da União Química, a indústria farmacêutica brasileira que vai produzir a vacina, em Santa Maria, no Distrito Federal.

A União Química está em andamento com processos na Anvisa para liberar o mais rápido possível a distribuição do imunizante no Brasil.

A vacina russa já está sendo utilizada na Argentina, e também está autorizada em outros 11 países: Rússia, Belarus, Emirados Árabes, Hungria, Turcomenistão, Paraguai, Argélia, Bolívia, Venezuela, Palestina e Sérvia.

A União Química tem capacidade para produzir 10 milhões de doses em seu parque produtivo, em Santa Maria. A produção da vacina no Brasil foi solicitada à Anvisa no dia 15 de janeiro.

O senador Randolfe vai enviar ofício aos prefeitos do Amapá e ao Governo do Estado, convidando-os a conhecer o parque de produção da União Química, que foi o terceiro visitado por ele, além da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de janeiro, e Instituto Butantan, em São Paulo.

O parlamentar segue cumprindo agenda para garantir mais alternativas de vacinação aos amapaenses.

“É importante que cada gestor, além de formalizar à indústria o interesse em adquirir o imunizante, também façam reserva de quantidade da vacina assim que possível”, disse.