VÍDEO de policiais brincando na chuva com crianças viraliza

Imagens dos garotos jogando futebol na chuva com policiais em Oiapoque, a 590 km de Macapá, ganhou as redes sociais.

Por RODRIGO ÍNDIO

O município de Oiapoque é sempre lembrado apenas pela distância, 590 km da capital, péssimas condições de acesso pela rodovia federal e crimes transfronteiriços. Mas na terça-feira (26) uma cena que enseja esperança viralizou nas redes sociais. Policiais do 12° Batalhão da Polícia Militar foram flagrados jogando futebol na chuva com crianças, no Bairro Nova Esperança.

O vídeo, registrado por uma moradora da comunidade, logo se espalhou por grupos de aplicativos de conversa. Os militares aceitaram o convite e entram em “campo” a favor da cidadania. A iniciativa é vista como uma forma de aproximar a PM da comunidade, às crianças da periferia por meio do esporte.

Era por volta de 16h30 de terça-feira (26) quando os policiais faziam patrulhamento ostensivo pelo bairro. Segundo o capitão Uesclei Costa, do 12° BPM, a garotada fez sinal com a mão e os militares entraram na brincadeira, que durou alguns minutos.

A equipe militar composta pelos soldados Ranolfo, Branch, R. Maciel e D. Corrêa, foi a que se juntou aos time mirim. Há quem diga que os policiais são habilidosos, mas que tomaram uma goleada dos garotos, outros, dizem que a vitória foi dos agentes de segurança.

“O certo é que todos ali se tornaram vencedores. Com a atitude, a criançada pôde ter certeza que pode contar e confiar na polícia para tudo, até mesmo para uma pelada no meio da rua em uma tarde chuvosa”, ponderou o capitão Uesclei.