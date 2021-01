Vídeo: passageiros tomam banho de lama em viagem ao Jari

Passageiros em ônibus intermunicipais enfrentam as péssimas condições da rodovia federal a caminho ou em retorno do sul do Amapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Vídeos gravados neste final de semana por passageiros da empresa Amazontur, no trecho entre Macapá e Laranjal do Jari, sul do Estado, mostram passageiros sujos por lama e água barrenta que tomam conta do veículo – dentro e fora do coletivo.

O trecho sul da rodovia federal BR-156, que cruza o estado de ponta a ponta, é conhecido por suas curvas sinuosas, ladeiras íngremes e, em períodos de inverno amazônico, muita lama.

A pessoa que grava o vídeo ri enquanto foca em um passageiro tentando dar um jeito para se sujar menos. Enquanto isso, narra a situação, até inusitada, apesar do problema se repedir há décadas.

“E aí, parceiro, tomou um banho de lama aqui dentro do ônibus? O Ônibus da Amazontur que viaja pro Jari tem que calafetar que a água entra tudo pra dentro, só lama aqui dentro”, relata o cinegrafista por acaso.

Calafetar é um termo bastante comum na Amazônia, especialmente na artesanal indústria naval de barcos dos ribeirinhos e faz referência à vedação das frestas com massa, estopas e panos específicos para impedir a entrada de água nas embarcações.

Setap

No entanto, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amapá (Setap) nega que o problema tenha sido ocasionado por alguma falha mecânica no veículo e afirma que o vídeo foi feito por passageiros e colaboradores da empresa Amazontur, com a intenção de denunciar as más condições de trafegabilidade da estrada. Leia a nota do Setap na íntegra.

“A Empresa Amazontur informa que os vídeos foram produzidos por passageiros e colaboradores da empresa como forma de mostrar a situação em que se encontra o trecho sul da BR-156, no sentido a Laranjal do Jari. Alguns trechos estão tão comprometidos e com acúmulo de lama e água, que é inevitável que a água entre nos veículos, sejam eles de pequeno ou grande porte. A água que invadiu os veículos não foi em razão de nenhum problema mecânico, mas da força da natureza”.