VÍDEO: perturbação do sossego termina em confusão no Jari

Confusão teve trocas de ofensas e agressões com família colombiana durante uma festa de réveillon no município a 287 km de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

A Polícia Militar informou nesta segunda-feira (4) que vai investigar a ocorrência envolvendo militares do 11° Batalhão e uma família de colombianos, após ofensas e agressões serem trocadas durante uma festa de réveillon na cidade de Laranjal do Jarí, no sul do Estado, a 287 km de Macapá.

A confusão aconteceu por volta de 2h do dia 1° de janeiro, no Bairro Sarney, quando os militares chegaram para atender uma ocorrência de perturbação de sossego. Vídeos gravados durante a abordagem foram compartilhados nas redes sociais. Veja:

A defesa dos colombianos diz que teve despreparo na abordagem policial e abuso de autoridade.

Segundo a PM, a corporação vai instaurar uma sindicância para averiguar os fatos ocorridos no dia 1°, envolvendo os militares. Para o órgão, o vídeo não mostra todo o cenário de como os policiais foram recebidos.

“O vídeo só mostra a ação deles a partir do momento em que a família achou conveniente filmar, então tem que ser analisado cada detalhe para que a gente possa tomar uma decisão”, disse o porta-voz da PM, tenente Josiagab.

O procedimento administrativo para apurar a conduta tem prazo de 30 dias para ser concluído, podendo ser prorrogado por mais 20 dias.

Fontes no Jari revelaram ao portal SelesNafes.com que constantemente os colombianos se envolvem em confusões na cidade.