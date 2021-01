Waldez abre orçamento 2021: R$ 6,3 bilhões

Este ano, o Amapá terá um montante 3,34% maior que em 2020.

A economia amapaense vai receber uma injeção financeira de R$ 6.339.139.459,00 durante o ano de 2021. Esse é o valor que o Estado terá para dividir entre os Poderes e investir nas áreas de saúde, educação, segurança pública e assistência social, entre outros setores.

O governador do Amapá, Waldez Góes, abriu o orçamento anual de 2021, nesta terça-feira, 12. Pelo 6º ano consecutivo ele manteve a abertura no primeiro mês do ano.

Veja a divisão do bolo orçamentário:

Poder Legislativo: R$ 276.692.436,00

Poder Judiciário: R$ 385.960.680,00

Ministério Público: R$ 193.817.972,00

Defensoria Pública: R$ 41.990.750,00

Poder Executivo: R$ 2.982.099.630,00

Seguridade Social: R$ 2.458.577.991,00.

O montante é 3,34% maior que em 2020. Além disso, segundo Waldez, o déficit orçamentário e financeiro é menor que outros anos, o que confirma, de acordo com ele, o equilíbrio das contas públicas.

“A nossa gestão fiscal tem buscado honrar seus compromissos. Estamos no 6ª ano consecutivo mantendo a abertura do orçamento no primeiro mês do ano e mantendo todas as medidas fiscais de controle e monitoramento em relação aos gastos púbicos com transparência e eficiência nas compras”, afirmou Góes, através de sua assessoria de comunicação.

Outra novidade é que este ano o orçamento iniciará sem contingenciamento – que não significa que o governo estadual não possa contingenciar, dependo do desempenho da economia ao longo do ano.

Foto: Ascom/GEA