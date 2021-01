Waldez solicita reserva de 360 mil doses da coronaVac

Medida busca garantir doses do imunizante assim que for aprovada pela Anvisa. Ofício ao Instituto Butantan foi assinado nesta quinta-feira, 7.

O Amapá solicitou a compra de 630 mil doses da vacina CoronaVac ao Instituto Butantan. O ofício tratando do pedido de reserva das doses foi assinado pelo governador Waldez Góes na noite de quinta-feira (7) e enviado ao Instituto Butantan, de São Paulo, que vai produzir a vacina em parceria com o laboratório chinês SinoVac.

Em agosto do ano passado, Góes esteve em São Paulo, onde iniciou as tratativas sobre a vacina com o governador João Dória e manifestou interesse na aquisição, logo que aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). No dia 21 de dezembro, o governador oficializou o interesse em firmar um protocolo de intenção com o Butantan.

“Estou acompanhando desde o início a produção da vacina e fazendo tratativas para garantir que, assim que seja aprovada pela Anvisa, possamos adquirir o produto para imunizar a população amapaense”, afirmou Góes.

Na próxima terça-feira, 12, Góes reunirá com prefeitos e secretários municipais para apresentar o plano e como será a vacinação por grupos prioritários: trabalhadores da saúde, pessoas a partir de 60 anos, pessoas com comorbidades, trabalhadores da educação, forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional e indígenas.

De acordo com o governo de São Paulo, a vacina apresentou eficácia de 78% no combate à covid-19.