A Festa da Cidade

No dia do aniversário da cidade de Macapá, optou por começar seus shows no horário improvável das cinco da manhã, na Rampa do Açaí.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Se tem uma coisa que o artista amapaense Fineias Nelluty gosta e sabe fazer muito bem é sair do lugar comum e inovar na sua carreira.

Em 2019 e 2020, no dia do aniversário da cidade de Macapá, optou por começar seus shows no horário improvável das cinco da manhã, na Rampa do Açaí, na orla do Santa do Inês. Impossibilitado de aglomerar este ano, a homenagem de Fineias veio com o lançamento de “Festa da cidade”.

A música é um reggae, hora leve, hora agitado, dançante, uma das caras mesmo desta atual fase da carreira do cantor, onde tem visitado mais cores negras, com cheiros é ritmos que metem à África e ao Caribe.

Além da música, lançou um videoclipe, por onde passeia pelas paisagens e pontos turísticos mais marcantes de Macapá o que, obviamente, dialoga com a letra e a temática da música.

Mas mais que isso. “Festa da cidade” é um convite para que as pessoas curtam, visitem, consumam, disfrutem de Macapá. Isto serve, como não poderia deixar de ser, para pessoas de fora, mas também para quem é daqui ou aqui chegou.

Sobre a relação dos artistas com Macapá, Fineias é inequívoco.

“Essa música eu fiz em homenagem à nossa cidade. Cidade onde a gente nasceu, cidade em que a gente vive e Macapá merece esse carinho, principalmente do artista, que tem a arte como instrumento que pode ser usada para enaltecer. Então, essa música é isso: eu fiz para homenagear nossa cidade”, declarou Fineias.

Chegadas e partidas

Mesmo sendo uma música animada, para cima, no convite “É Macapá, mano, vem visitar/É Macapá, mana, vem visitar”, há uma reflexão no debate que o artista propõe.

“Fazendo um passeio pelos pontos turísticos da nossa cidade e chamando as pessoas, convidando as pessoas para virem conhecer a nossa cidade, essa cidade maravilhosa que recebe com muito carinho as pessoas que chegam e choram a partida das pessoas também”, explicou Fineias.