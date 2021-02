Advogado que virou refém orou com a mãe do criminoso

Vítima foi feita refém na manhã desta sexta-feira (5), após perseguição e troca de tiros

Por RODRIGO ÍNDIO

O advogado André Alves, de 42 anos, nunca havia vivido uma situação de violência. Na manhã desta sexta-feira (5), ele foi refém de um bandido no Centro Comercial de Macapá durante duas crises simultâneas.

O macapaense está de volta ao Amapá depois de passar alguns meses fora. Após ser liberado, ele contou que, por volta de 10h30, estava saindo do dentista quando o bandido chegou correndo com a arma em punho e lhe levou para dentro novamente.

“Ouvi disparos longe e ele me levou pra cima de uma escada. Não tínhamos acesso a nenhum outro compartimento, ele ficou lá, sangrando muito. Sofreu dois disparos. Estava bastante nervoso na hora. A gente conseguiu conversar e mantivemos a calma”, relatou.

André detalhou que por ter experiência com advocacia, tentou acalmá-lo o tempo todo. Inclusive, orou pelo telefone com a mãe do criminoso, identificado como Everton Cordeiro.

“Ele só não queria morrer (…), fui acalmando ele e falando com os parentes dele pelo telefone. Cheguei a conversar com a mãe dele, orar e, desde o início, a gente sinalizou que o desfecho seria esse”, resumiu.

Apesar do susto, o advogado saiu ileso da ocorrência. Everton Cordeiro foi levado para atendimento no Hospital de Emergência e depois encaminhado ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval, junto com um comparsa, que fez outro refém.

Crises simultâneas

A ocorrência teve início quando militares do 6º Batalhão da PM desconfiaram de dois homens em uma motocicleta na Rua Tiradentes, no Centro da cidade. A dupla começou a fugir e durante a perseguição, um deles fez refém um homem que vendia títulos de capitalização em frente a Agência de Fomento do Amapá (Afap).

O outro criminoso correu para uma avenida ao lado e fez refém o advogado, que saia de um prédio onde funcionam salas comerciais.

O Batalhão de Operações Especiais foi acionado e logo iniciou simultaneamente as negociações. Em poucos minutos, o suspeito que estava na Afap identificado por Elielson Sales de Castro, se rendeu e liberou o refém. Já o segundo criminoso, Everton Cordeiro Santos, que chegou a trocar tiros com a polícia e foi ferido, ficou com o advogado no prédio.

Os dois criminosos são conhecidos da polícia. Elielson Sales de Castro tem passagens pela pelo crime de roubo, homicídio, porte ilegal de arma e tráfico. Ele cumpre pena no regime domiciliar.

Já Everton Cordeiro tem passagens por roubo e está no regime aberto. Com eles, duas armas de fogo foram apreendidas, além de uma grande quantia em dinheiro que não foi revelada pela polícia.