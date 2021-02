Amapá pede usinas de oxigênio ao Ministério da Saúde

Governador Waldez Góes enviou ofício com a solicitação de instalação de duas estruturas de oxigênio no estado.

O Amapá quer montar pelo menos duas estruturas para aumentar a oferta de oxigênio a pacientes infectados pelo novo coronavírus, principalmente nos locais onde a capacidade de leitos está perto do limite, como Laranjal do Jari, e de grande risco de entrada de nova variante, como Oiapoque.

O governador, Waldez Góes, enviou nesta terça-feira (16), um ofício ao Ministério da Saúde solicitando a instalação de usinas produtoras de oxigênio no Amapá.

“Oficiei em caráter de urgência junto ao Ministério da Saúde a solicitação de duas usinas produtoras de oxigênio. Também entrei em contato com o senador Davi Alcolumbre que ficou à disposição para colaborar nesta articulação do pedido ao Amapá”, destacou o governador.

Assim que autorizadas, as estruturas devem ser instaladas em Laranjal do Jari, que está com 100% dos leitos de UTI ocupados, e Oiapoque, devido à fronteira com a Guiana Francesa, onde já está circulando uma nova cepa do vírus – que seria a variante africana.

O governo afirmou ter instalado mais 11 novos leitos em Laranjal na segunda-feira. O Estado também disponibilizou caminhões com oxigênio triplicando a capacidade de atendimento de pacientes.

O Amapá vive a preocupação com a nova variante do vírus que já circula na Guiana Francesa e da nova cepa encontrada em Manaus, que já foi detectada no estado vizinho do Pará.