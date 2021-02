Ampliação vai dobrar capacidade do Hospital de Emergência, diz governo

Com o trabalho finalizado na unidade, que fica no centro de Macapá, o hospital terá mais 86 leitos.

A primeira etapa das obras de ampliação e reforma do Hospital de Emergências do Centro de Macapá já começou e com o trabalho finalizado, a unidade vai dobrar a capacidade de atendimento hospitalar, passando a contar com mais 86 leitos.

O governador do Amapá, Waldez Góes, e o senador Lucas Barreto, visitaram o local neste sábado, 27. A previsão é que a obra seja concluída no prazo de 12 meses. Os recursos utilizados para a execução dos serviços estão orçados na ordem de R$ 7 milhões, já destinados pelo senador Lucas Barreto e com a contrapartida de 5% do governo estadual.

O projeto da primeira etapa de ampliação do HE está localizado entre a atual unidade do hospital e a antiga Vila Militar, que será demolida em partes para a construção das próximas etapas. Inicialmente terá 1.778m² de área para expansão dos serviços prestados, com um total de 86 leitos em 14 enfermarias e quatro quartos de isolamento, em dois níveis.

O novo bloco será construído com a utilização de módulos individuais, que são fabricados em linha de montagem padronizada e apenas montados no local da edificação. O objetivo é ampliar o atendimento do Pronto Socorro até que o Estado conclua a construção do novo Hospital de Emergência.

“Passei dois dias em Brasília e visitei os gabinetes de todos os parlamentares. Coletivamente a bancada está colocando recursos na parte de infraestrutura, saúde, segurança e o setor econômico. Priorizamos o setor de saúde em 2021, com dezenas de obras para potencializar, até o fim do ano, muitos serviços da área de assistência à saúde”, explicou o governador.

Lucas adiantou o trabalho junto com a Secretaria de Saúde do Estado para desafogar a espera por atendimentos, tendo uma parceria com a rede particular de saúde.

“Eu e o secretário de Saúde do Amapá também estivemos debatendo em Brasília as minhas emendas para resolvermos as cirurgias, destinei quase R$ 2 milhões para cirurgias bariátricas e R$ 1 milhão para cirurgias de ostomizados. São 700 pessoas que estão nessa fila e vamos conseguir atendê-las”, detalhou o senador Lucas Barreto.