Apesar de promessa, pagamento de dias trabalhados não saiu

Trabalhadores da gestão anterior reclamam de terem sido enganados. Eles receberam pedidos para ficar por mais dias trabalhando e não foram pagos por isso.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

A situação de trabalhadores ex-contratados da Prefeitura Municipal de Macapá (PMM) continua sem resolução.

Com a troca de gestão, os ex-servidores tiveram informações desencontradas e muitos deles seguiram trabalhando, a maioria durante uma média de 12 dias. Há casos de 19 dias de labuta no mês de janeiro. Mas, não foram pagos por isso. Não se sabe a quantidade de trabalhadores nestas condições.

Primeiro, a PMM exonerou todos os cargos comissionados e contratos com data retroativa ao dia primeiro de janeiro, mas depois, com o ruído gerado, voltou atrás e deu nova determinação para que a data da exoneração fosse o dia 13 de janeiro. Desta forma, o pagamento por estes dias de trabalho estaria garantido. Entretanto, ninguém recebeu.

Dois ex-funcionários falaram ao Portal SelesNafes.com e contaram como ocorreu.

“A conversa que a gente tinha tido no início do mandato foi que a gente ia ficar durante alguns meses ainda, possivelmente seis meses, pra fazer a transição com a nova equipe, aí no dia 18 recebemos um ofício circular informando que os secretários precisavam definir quem é que iria ficar nos cargos porque a folha iria fechar no dia 20 e quando foi no dia 19 eles ligaram para os cargos informando que era para passar na secretaria para pegar o decreto de exoneração. Então, trabalhamos até o dia 19 e quando recebemos o decreto constava com data retroativa ao dia primeiro de janeiro”, lamentou um ex-servidor, que preferiu não se identificar.

Ele disse que ninguém lhes informou que era para pararem de trabalhar, que seriam nomeados novas pessoas pros cargos que eles estavam exercendo e que eles iriam passar pelo processo de transição para não acontecer o que aconteceu, que foi parar alguns serviços que estavam em andamento.

Outra servidora, vai pelo mesmo caminho.

“Nós ficamos trabalhando até mais ou menos dia 13 ou 15 e não recebemos nenhuma resposta se iríamos ficar, se iríamos sair, aí saiu a exoneração datada desde o primeiro de janeiro, quase todos os comissionados, assinamos o ponto, só que chegou agora o pagamento [da folha do funcionalismo municipal], e não pagaram, como tá datado desde o dia primeiro, é como se não tivéssemos trabalhado, mas continuamos indo até porque eles mesmos pediram pra gente continuar indo”, revelou a ex-servidora, que também preferiu não se identificar.

A maioria dos cargos comissionados em questão são de salários pequenos, servidores linha de frente do dinamismo das diversas secretarias.

O vereador Claudiomar Rosa (Avante) tomou conhecimento da situação e reuniu-se com o prefeito Antônio Furlan (Cidadania) para tratar do assunto.

“Eu priorizei tentar convencê-lo, sensibilizá-lo, da importância de pagar esses dias trabalhados, para quem trabalhou, para aquele que foi trabalhar e o secretário passa a lista de cada secretaria de quem cumpriu essas tarefas para o município. Ele disse que ia corrigir e que ia pagar”, contou Claudiomar.

PMM

A Prefeitura Municipal de Macapá reconheceu a dívida e o atraso e informou que o ex-servidor deve fazer uma solicitação formal à secretaria a que estava ligado. Acompanhe a íntegra da breve nota?

“A Prefeitura de Macapá informa que os servidores exonerados precisam realizar o pedido administrativo do pagamento pelos dias trabalhados. A solicitação deverá ser realizada junto à pasta na qual o servidor estava lotado.

A partir das solicitações a prefeitura dará prosseguimento ao processo pagamentos, garantindo o recebimento proporcional aos dias trabalhados.”