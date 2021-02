Após 12h de diversão, casal é impedido de deixar motel sem pagar e chama a PM

Caso foi registrado em motel no Bairro do Beirol, na zona sul

Por RODRIGO ÍNDIO

Depois de passar 12 horas em dois quartos de motel, uma mulher foi parar na delegacia junto com um jovem de 19 anos. Na hora de pagar a conta, a cliente de 41 anos não tinha o valor do consumo e o constrangimento virou caso de polícia. A ocorrência, inusitada, foi registrada no sábado (6).

De acordo com a polícia, o casal deu entrada por volta das 23h de sexta-feira (5) num motel localizado no Bairro do Beirol, na zona sul de Macapá.

De acordo com a gerência do motel, a primeira conta foi encerrada por volta de 7h e custou R$ 231. Quando eles alegaram que houve um problema na central de ar [o que não teria acontecido, segundo o motel], o casal teria tentado deixar o local pela primeira vez.

O jovem chegou a sair para supostamente buscar um carregador de celular e retornou. Eles foram transferidos para outro quarto, onde a conta foi encerrada às 12h25 de sábado.

A mulher e seu acompanhante, que tinham consumido bebidas e chegaram a pedir uma refeição do cardápio do motel, quiseram sair sem pagar mais uma vez, segundo afirmou a gerência. De acordo com a polícia, eles ainda chegaram a tentar passar um cartão de crédito, mas não havia saldo. O único valor de posse deles eram R$ 5.

“Comeram peixe ao molho do camarão, tomaram café, água, bebidas e não tinham dinheiro”, detalhou um funcionário.

Após ser impedido de sair sem quitar o débito, o próprio o casal acionou a polícia e informou que estava sendo mantido em cárcere privado. A gerência desmentiu a informação relatando todo o ocorrido a policiais do 1° Batalhão da Polícia Militar.

A funcionária pública e o jovem foram conduzidos ao Ciosp do Pacoval, mas antes teriam ofendido os funcionários do motel.

“Ela queria humilhar a gente. Dizia que só sairia com o advogado e não queria conversa”, acrescentou o funcionário.

Na delegacia, antes de ser levada para a cela, a mulher pediu para um policial civil para fazer uma ligação para seu marido com quem está em fase de separação. Até às 16h, ele não havia comparecido na delegacia.

Bolsas de couro, celulares, perfumes e a quantia de R$ 5 também foram levados à delegacia.

A ocorrência foi registrada como “outras fraudes” por se tratar de algo incomum. A conta do motel, de aproximadamente R$ 400, não foi paga, e um inquérito será aberto.