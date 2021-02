Após 2 meses de licença, detentos tentam voltar com chips e dinheiro

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

Produtos apreendidos por policiais penais estavam nas roupas de detentos

Por SELES NAFES

Policiais penais do Amapá estão tendo bastante trabalho com o retorno dos 180 detentos que tiveram as licenças de fim de ano prorrogadas por causa da pandemia de covid-19. Ontem (10), por exemplo, os policiais apreenderam chips e dinheiro com internos que estavam se reapresentando.

Os chips de celular estavam escondidos atrás da costura da bermuda de um dos presos. O mesmo ocorreu com outro detento que estava tentando entrar com dinheiro na cadeia.

No dia 7 de janeiro, o juiz João Matos, da Vara de Execuções Penais, prorrogou por mais um mês a licença dos presos, todos do regime semiaberto, são aqueles que possuem licença para trabalho externo, mas que precisam dormir na penitenciária.

A decisão que prorrogou a licença estabeleceu que eles deveriam se reapresentar entre os dias 8 e 15 de fevereiro. No total, 180 detentos foram beneficiados em dezembro de 2020.