Após assaltar e fazer reféns, casal de assaltantes se entrega

Crime ocorreu na manhã desta quarta-feira (24), no Bairro Congós, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Parceiros no amor e no crime, Tailane Pinto Borges, de 21 anos, e Alexandre Alves Ferreira, de 25 anos, foram presos na manhã desta quarta-feira (24) após assaltar e fazer reféns a dona de amassadeira de açaí e sua família.

O crime ocorreu por volta de 7h30, no estabelecimento da microempresária, onde também fica a residência dela, na 16ª Avenida do Bairro Congós, na zona sul de Macapá. A vítima havia acabado de chegar com o produto e com a ajuda de seu namorado estava descarregando as sacas de açaí quando o casal de assaltantes chegou ao local.

Rendidas, as vítimas foram levadas para dentro da casa, onde estavam mais membros da família. O casal criminoso ficou cerca de uma hora aterrorizando as vítimas, com ameaças e exigindo joias e dinheiro. Uma delas chegou a ser agredida com uma coronhada na cabeça.

Mas, a vizinhança estranhou a movimentação e decidiu chamar a polícia. Os primeiros a chegar foram militares do Batalhão de Força Tática. Quando perceberam que estavam cercados, Alexandre e Tailane resolveram fazer a família refém.

A negociação não durou muito. Os policiais logo convenceram o casal a ser entregar. Com a aglomeração de curiosos ao redor do local, eles sentiram segurança para desistir da ação criminosa.

Segundo a polícia, com quando se entregaram, Alexandre de Tailane estavam de posse de dinheiro e outros pertences das vítimas. Foram recuperados pouco mais de R$ 3 mil e uma bolsa preta com joias, celulares e relógios. A arma utilizada no roubo, um revólver de calibre 38, também foi apreendida.

Objetos e acusados foram apresentados no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) e agora aguardam audiência de custódia.