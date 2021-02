Após cair de moto, homens são atropelados por carro na BR-156

INTERIOR DO AMAPÁ

INTERIOR DO AMAPÁ

Acidente ocorreu na noite de sábado (13), a aproximadamente 230 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um homem morreu e outro ficou ferido durante acidente na rodovia federal BR-156 na noite deste sábado (13). Após caírem de uma motocicleta, dois homens ainda foram atropelados por uma picape que vinha logo atrás e não conseguiu frear.

O acidente ocorreu nas imediações do K-383 da BR-156, por volta de 19h45. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ambos transitavam no mesmo sentido, norte/sul, quando o carro acabou tocando a na traseira da motocicleta.

O condutor da moto, Edimar dos Santos Silva, sofreu lesões leves, mas o passageiro, José Maria Zacarias morreu na hora, depois do carro passar por cima dele. De acordo com a PRF, Edimar estava com a habilitação vencida desde 2016.

O motorista da picape, Raimundo Fernandes Silva, foi submetido ao teste de alcoolemia, que deu negativo. Ele foi conduzido à delegacia de Tartarugalzinho para prestar esclarecimentos.