Após denúncia anônima, Bope e Força Tática surpreendem traficantes

A ação policial, ocorrida no Bairro do Muca, zona sul de Macapá, resultou na apreensão de mais de 230 porções de maconha e crack.

Por RODRIGO ÍNDIO

Depois de denúncia anônima, militares dos Batalhões de Força Tática e de Operações Especiais (Bope) apreenderam drogas e prenderam dois traficantes velhos conhecidos da polícia. O caso ocorreu na quinta-feira (11), em uma área de ponte no Bairro do Muca, zona sul de Macapá. A ação policial resultou na apreensão de mais de 230 porções de maconha e crack.

De acordo com o major Max Almeida, da Força Tática, a denúncia anônima indicou intensa comercialização de drogas na passagem Rui Barbosa – com entrada pela Rua Hildemar Maia – em uma vila de casas na área de ressaca.

Segundo o major, quando as equipes chegaram ao local, vários indivíduos saíram correndo, mas um deles foi capturado: Francisco Cavalcante Cardoso, o Chico Borboleta, de 39 anos. Ele tentou se desfazer de uma sacola que continha 100 gramas de crack.

Durante as buscas no local, os policiais sentiram um forte odor de entorpecente vindo de uma das casas. No imóvel estava Alessandro Pereira dos Santos, de 30 anos. Buscas na residência dele revelaram 164 porções de maconha.

“Mas o forte odor continuava na casa, havendo suspeita de mais substâncias de entorpecentes no interior da residência. Por isso, foi acionado o canil do Bope, que foi ao local e com auxílio do cão farejador, encontramos mais 31 porções médias de crack, que estavam dentro de um frasco já embalado e pronto para comercialização”, relatou o major Max.

Segundo ele, ainda na residência de Alessandro, os policiais apreenderam televisores, celulares e relógios de procedência duvidosa. Todos os objetos e os dois infratores foram conduzidos para o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval. De acordo com a polícia, ambos tem antecedentes por tráfico e roubo.