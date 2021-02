Após descontos de até R$ 3 mil, guardas de Macapá fazem manifestação

Categoria foi até o prédio da prefeitura reclamar dos descontos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Um grupo de guardas civis de Macapá e de representantes do sindicato fizeram, nesta quinta-feira (25), uma manifestação na Prefeitura de Macapá. Eles reclamam de descontos indevidos nos salários.

Segundo presidente do sindicato, Elielson ‘Bocão’, os descontos foram efetuados no pagamento efetuado em janeiro, referente ao mês de dezembro, e foi sobre o adicional de serviços extraordinários (ASE) e o adicional noturno, nos mais variados valores, de R$ 800 até R$ 3 mil. Obviamente, a categoria se sentiu lesada.

“Esse pequeno manifesto para ter um diálogo com prefeito (Furlan), secretária de Planejamento, secretário de Finanças, foi um pequeno movimento nosso apenas, ele já foi devido que nós detectamos neste pagamento que sai amanhã (26) também novos descontos, que teriam afetado mais guardas ainda, em valores variados”, contou Bocão.

A comissão de guardas foi recebida pelo prefeito Antônio Furlan, junto com sua equipe de secretários. Para os integrantes do movimento, o resultado foi positivo, pois eles receberam a promessa de correção no pagamento do próximo sábado (27) ou segunda-feira (29), a depender do tempo hábil para realizar as correções na folha de pagamento.

Os manifestantes classificaram a situação como uma “falta de comunicação”.