Após desorganização, MP manda suspender vacinação em shopping de Macapá

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

Critérios sobre público foram questionados pelo MP

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

A promotora Fábia Nilci Santana de Souza e o promotor Wuebber Duarte Penafort fizeram uma recomendação para que a Prefeitura de Macapá suspendesse a vacinação contra a covid-19 que ocorria no Amapá Garden Shopping, na zona sul de Macapá. Houve aglomeração e muitas queixas sobre a organização.

A vacinação foi marcada para o período das 10h às 13h, mas desde as primeiras horas do dia pessoas começaram a chegar e a marcar o lugar na fila. O público alvo anunciado eram os trabalhadores da saúde de “clínicas e laboratórios que recebem pacientes com covid-19”, além de acadêmicos dos cursos de enfermagem e medicina que estejam participando de estágios em unidades de saúde.

A ação gerou polêmica pelo lugar escolhido e, principalmente, pelo público alvo. Muitas pessoas questionaram a PMM através de seus canais oficiais nas redes sociais e o principal questionamento é sobre os estudantes receberem agora a primeira dose de vacina, enquanto que idosos ainda não foram imunizados.

O MP também questionou. Nos ofícios encaminhados ao prefeito de Macapá, Antônio Furlan (Cidadania), e à secretária de Saúde do município, Karlene Aguiar Lamberg, o MP indaga sobre a sequência correta das etapas de vacinação, ressaltando que os critérios para o recebimento das primeiras dosagens devem ser objetivos.

Após elencar uma série de questões, o Ministério Público recomenda que “imediatamente suspenda a vacinação anunciada. Adote todas as providências necessárias para que seja cumprida a ordem de prioridade da vacinação contra a covid-19 e, para tanto, que a vacinação dos trabalhadores da saúde seja realizada a partir de listas nominais, previamente elaboradas e encaminhadas pelos gestores das unidades, contendo as informações sobre os critérios de prioridade e risco (idade/comorbidade, local de trabalho e atividade de risco que exerce)”, conclui o documento.

Desorganização

No Plano Municipal de Vacinação, a informação que consta é que na primeira fase seriam atendidos, além de profissionais de saúde, pessoas com mais de 60 anos institucionalizadas, também pessoas acima de 75 anos. A Prefeitura da cidade vizinha Belém (PA) iniciou o atendimento a esse público, o que aumentou mais ainda os questionamentos à PMM nas redes.

Um servidor que conversou com o Portal SelesNafes.Com contou que a vacinação chegou a parar quando chegou a notícia da recomendação do MP. Mas, após protestos da pequena multidão (500 senhas foram distribuídas), o processo de vacinação retomou e entrou pela tarde.

“Não tinha distanciamento, nada não. Mas aí começou a andar e parou por conta da notícia do MP, aí gerou manifestação do pessoal lá dentro, todo mundo se amontoou lá dentro. Aí embolou tudo, de senha e tá rolando até agora lá, porque está demorando muito, né?”, declarou outra pessoa.

Por volta das 16h40min, a Secretaria de Comunicação da prefeitura informou que irá se pronunciar assim que terminar uma reunião com representantes do MP.