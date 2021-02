Após engolir pedras de crack, usuário entrega traficante

Dependente químico tentou se livrar da abordagem policial ingerindo drogas, mas acabou delatando o local onde comprou o entorpecente. Caso ocorreu no sul do Amapá.

Um homem de 32 anos, acusado de tráfico de drogas, foi preso pela Polícia Civil no município de Vitória do Jari, no sul do Estado, após a polícia abordar um de seus ‘clientes’ logo depois dele sair da boca de fumo. O caso ocorreu na segunda-feira (8).

O acusado, que foi preso pela equipe da Delegacia da cidade, não teve o nome divulgado pela polícia. De acordo com o delegado Erivelton Clemente, o suspeito já estava sendo investigado, mas uma abordagem feita pelos agentes momentos antes acelerou o trabalho da polícia e levou ao flagrante.

Os policiais se preparavam para cumprir um mandado de busca e apreensão no início da manhã quando perceberam um jovem sair do local investigado e decidiram abordá-lo. Os agentes sabiam que era um usuário e que ele poderia ter comprado drogas, o que indicaria uma situação de flagrante.

Ao perceber a aproximação dos investigadores, o rapaz colocou 10 porções de crack na boca e as engoliu. Contudo, os agentes chegaram rápido e ainda conseguiram pegar outras 3 porções antes dele ingerir. O usuário acabou confessando ter comprado crack no local onde os agentes cumpririam a busca e apreensão.

“Em seguida, fomos dar cumprimento ao mandado de busca na residência do traficante, o qual tentou empreender fuga com a nossa chegada, mas foi contido na parte de trás da casa”, explicou Clemente.

Segundo ele, na casa do investigado foram encontradas linhas e vários sacos plásticos para embalar a droga, além de dinheiro proveniente do tráfico de drogas.

“O traficante investigado confessou que as três porções de crack encontradas com o usuário, tinham sido vendidas por ele. Além disso, afirmou que neste fim de semana comercializou 110 porções de crack na cidade”, relatou o delegado.

Foto: Polícia Civil