Após morte de bandido, família se muda com medo vingança

Bandido de 24 anos pertencia a um grupo que teria feito ameaças depois que o acusado morreu no HE

Por OLHO DE BOTO

Um criminoso que respondia a oito processos morreu durante uma intervenção do 1º Batalhão da PM do Amapá, nesta quinta-feira (11), na zona sul da capital, Macapá. Logo após o óbito, uma família que estava sendo ameaçada pelo acusado e chamou a polícia deixou o imóvel com medo de vingança.

A situação ocorreu na área de pontes da Avenida Evandro Carneiro de Melo, a 16ª Avenida do Bairro dos Congós. Quando a polícia chegou ao local, os moradores indicaram a residência para onde ele havia ido após a ameaça. O imóvel fica bem ao lado.

O acusado era André Felipe Rodrigues Gonçalves, de 24 anos. Quando chegaram na residência dele, os policiais afirmam ter encontrado a porta entreaberta e visualizaram o acusado que teria apontado uma pistola para a equipe. Antes que o tiro fosse disparado, os policiais puxaram o gatilho.

O bandido foi ferido com vários tiros e socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros até o Hospital de Emergência de Macapá, onde morreu horas depois.

Em consulta ao sistema da justiça, os policiais descobriram que Felipe respondia por latrocínios (roubo seguido de morte), assaltos, receptação e ameaça.

Com ele, os policiais apreenderam uma arma caseira carregada como munição calibre 380. A arma do bandido e as duas pistolas usadas pela PM na ocorrência foram apresentadas no Ciosp do Pacoval.

Enquanto a PM estava no local fechando a ocorrência, rumores começaram a chegar de que a facção estaria planejando um ataque à família que acionou a polícia.

A promessa seria de invadir o imóvel, matar os moradores e incendiar a casa. A família acabou se mudando do local ainda na tarde desta quinta-feira, aproveitando que os policiais e a Politec ainda estavam no local.