Após roubar entregador, assaltante morre ao trocar tiros com a PM

O confronto ocorreu no Bairro Brasil Novo, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem morreu e outro foi preso após troca de tiros com militares do 2º Batalhão da PM na noite desta terça-feira (16), após um roubo a um entregador de lanches no Bairro Brasil Novo, zona norte de Macapá.

De acordo com relatório de ocorrência, o crime ocorreu por volta de 23h50, quando o trabalhador chegou em sua moto para fazer a entrega na esquina da Rua Uva com a avenida Seringuela.

Lá, ele foi abordado por dois homens armados. Segundo relato da vítima, a ação dos bandidos foi bastante agressiva. Eles chegaram a engatilhar a arma encostar o cano na cabeça da vítima. Os criminosos levaram a motocicleta, o capacete, o aparelho de celular, uma pequena quantia em dinheiro que o entregador havia faturado na noite, e até a mochila térmica que o trabalhador acondicionava os lanches.

Duas equipes do 2º Batalhão começaram a fazer diligências pelo bairro e não demorou até abordarem o primeiro suspeito. Antoniel Ferreira da Silva Souza, de 20 anos, foi reconhecido pela vítima como um dos assaltantes.

A partir das informações dele, os militares chegaram até uma vila de quitinete, na Rua Pequiá. Atrás do imóvel, estava a moto roubada do entregador. Os policias fizeram o cerco na quitinete em que o suspeito estaria e ordenaram que se entregasse. Mas, ele se recusou e abriu fogo. No revide, foi atingido.

O suspeito, que também foi reconhecido pela vítima, foi identificado como Thiago Palheta dos Santos, de 19 anos. Ele usava um revólver de calibre 38, que foi entregue à perícia com 4 deflagradas e 2 intactas.

Na quitinete, os militares ainda encontraram uma quantia em espécie, o casaco moleton que ele teria utilizado no momento do roubo e drogas: 47 porções de maconha.