Após roubo, assaltante troca tiros com a PM e morre

Confronto ocorreu após roubo a transeunte em Santana, a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Robison Pantoja Gomes, de 21 anos, morreu na madrugada deste sábado (20), depois de trocar tiros com militares do 4º Batalhão, na Rua Cláudio Lucio Monteiro, no Bairro Hospitalidade, em Santana, a 17 km de Macapá.

Segundo informações de moradores, Binho, como era conhecido o suspeito, era acostumado a praticar roubos na região onde residia, na Avenida 15 de Novembro, nas proximidades do Maconhão, antigo campo de futebol.

A PM informou que foi ao local, por volta de 2h40, após receber denúncias indicando que um pedestre havia acabado de ser assaltado por um homem armado, que levou o celular da vítima. O suspeito estaria vestido com camisa listrada.

Seguindo pela Rua Claudio Lúcio Monteiro, na esquina da Venida José de Anchieta, os policiais avistaram um homem de características que coincidiam com a descrição do assaltante. Quando tentaram se aproximar os militares teriam sido recebidos a tiros.

Antes de revidar, os policiais deram ordem para o atirador largar a arma, porém ele correu por uma área de mata e abriu fogo novamente. Desta vez, os militares revidaram e ele foi atingido.

Nos bolsos da bermuda, segundo a polícia, estavam 9 porções de cocaína. A arma que teria sido utilizada no confronto é um revólver de calibre 38, que foi apresentado na delegacia com cinco munições, uma intacta, duas disparadas e duas percutidas (acionadas, mas não disparadas). O celular roubado momentos antes do confronto também foi recuperado.