Após roubo, Força Tática rastreia celular e assaltante morre em confronto

Um dos suspeitos morreu na troca de tiros. O confronto ocorreu por volta de 22h30, em uma área periférica do Bairro Novo Buritizal, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um detento que cumpria pena no regime aberto domiciliar morreu na noite desta terça-feira (2), depois de trocar tiros com uma equipe do Batalhão de Força Tática da Polícia Militar do Amapá. O confronto ocorreu por volta de 22h30, em uma área periférica do Bairro Novo Buritizal, na zona sul de Macapá.

Em um levantamento prévio, a polícia constatou que o criminoso, identificado como Cleiton Monteiro dos Santos, de 24 anos, respondia por pelo menos quatro processos, entre eles, receptação e homicídio. Além disso, por determinação da Justiça, deveria estar cumprindo prisão em casa.

Contudo, ele foi reconhecido como um dos autores de um roubo a residência, ocorrido no Bairro Nova Esperança, momentos antes de confrontar o BFT.

De acordo com informação repassadas por uma das vítimas, Cleiton estava na companhia de outro homem quando invadiu a casa e anunciou o roubo. Após o crime, a dupla fugiu levando 3 celulares, 2 notebooks e uma quantia em dinheiro.

Um dos celulares roubados foi rastreado e levou a polícia até a ponte do coqueiro, onde ocorreu o confronto que terminou com a morte de um dos dois suspeitos.

A PM informou que ao adentrar ao local indicado pelo GPS, avistou vários indivíduos reunidos. Aos perceber a aproximação da polícia, todos começaram a correr. No entanto, dois deles resolveram abrir fogo contra os militares, que se abrigaram e revidaram.

Cleiton foi atingido, caiu no pátio de uma residência e morreu antes da chegada do Samu. Com ele foi encontrada uma pistola calibre ponto 40, com um carregador, uma nota de R$ 100 e um dos celulares roubados da residência. O comparsa conseguiu fugir.