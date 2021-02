Após ser estuprada, policial luta e toma faca de agressor; estuprador morreu

O crime ocorreu na noite de domingo no Bairro Pacoval, zona norte de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

O criminoso que estuprou uma policial militar pode ter feito outras vítimas. É o que tenta agora descobrir a Polícia Civil com a divulgação da imagem do estuprador, que morreu após fazer a sua última vítima.

O crime ocorreu na noite de domingo (31), quando Neuson da Silva Serra, de 39 anos, invadiu a casa da policial, no Bairro Pacoval, zona norte de Macapá, armado com uma faca, e estuprou a vítima, de 32 anos.

De acordo com o que foi apurado até aqui pela delegada Sandra Dantas, chefe da Delegacia de Crimes Contra a Mulher (DCCM), o bandido entrou na casa após cortar a cerca elétrica do imóvel e subiu por uma escada até o segundo andar.

Após consumar o crime, ele continuou no recinto a ameaçando com a faca. A filha da policial, de 6 anos de idade, estava na casa. Com receio de que o estuprador também violentasse a criança, a policial reagiu e entrou em luta corporal com ele.

Ela conseguiu tomar a faca do criminoso e desferiu um golpe no pescoço dele. Em seguida pediu socorro. Durante a briga, a policial ficou bastante lesionada nos braços e mãos, com cortes da lâmina. O bandido também foi socorrido, mas morreu no Hospital de Emergência (HE) do Centro de Macapá.

A vítima também recebeu atendimento médico no HE. Foi levada à DCCM, mas estava muito abalada e o depoimento dela não pode ser feito. A delegada Sandra Dantas pretende ouvi-la hoje à tarde, mas fora da delegacia.

“Ela está extremamente abalada, porque o crime ocorreu com grande violência. Não tem condições de vim à delegacia. Desconfiamos que ele tenha feito outras vítimas de estupro. Mesmo ele estando morto, é preciso darmos uma resposta a outras vítimas”, explicou a delegada.

Neuson tem vários antecedentes criminais, incluindo roubos, furtos e estupro.