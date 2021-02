Após ser obrigado a ‘devolver’ 76.000 vacinas, Amapá recebe 800 doses

As 800 doses da vacina CoronaVac chegaram a Macapá na tarde de quinta-feira (25).

Compartilhamentos

Depois de ter que devolver 76 mil das 748 mil doses da vacina AztraZeneca – por conta de uma trapalhada do Ministério da Saúde – o Amapá recebeu 800 doses de CoronaVac nesta quinta-feira (25).

Somadas às 2 mil que o ministério determinou que ficassem no Estado do lote enviado na quarta-feira (24), o Amapá acabou ficando com apenas 2.800 imunizantes no lugar dos 78 mil que dariam para chegar a 10 % da população vacinada contra a covid-19.

As doses da Astrazenica serão destinadas para os profissionais da saúde e as da CoronaVac vão para os idosos de 80 a 84 anos.

Segundo a Superintendência de Vigilância em Saúde, nesta sexta-feira (26) de manhã, as vacinas forma encaminhadas para os municípios.

Confusão

Na terça-feira (23), o Estado recbeu do MS uma planilha que informava a chegada de 78 mil doses de AztraZeneca. Realmente essa quantidade chegou a Macapá na quarta-feira. Entretanto, em novo comunicado o MS informou que o lote era destinado ao estado do Amazonas. O Amapá então devolveu 76 mil e ficou com 2 mil doses.