Após tiroteio e morte de suspeito, PM encontra R$ 50 mil em drogas

Confronto ocorreu no Bairro Pacoval, na região central de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem apontado como um dos autores de um roubo à residência, ocorrido na noite deste domingo (21) no Bairro Loteamento Terra Nova, na zona norte, morreu na tarde desta segunda-feira (22), durante troca de tiros com o 6º Batalhão, no Bairro Pacoval, área central da capital.

O suspeito, identificado como Alison Michel Ramos, o Baratinha, de 19 anos, estava numa casa localizada na passagem Acre com a 3ª Travessa, quando foi localizado pela polícia.

De acordo com o capitão Victor Melo, na chegada ao local, os policiais foram recebidos a tiros. No revide, ele foi ferido. O Samu foi chamado, mas já não havia mais nada a ser feito.

Dentro do imóvel foram encontrados três quilos, aproximadamente, de drogas, entre cocaína e skank (supermaconha), avaliados em mais de R$ 50 mil.

Segundo Victor Melo no assalto da noite de domingo, os bandidos foram extremamente violentos.

“As vítimas foram agredidas e ameaçadas o tempo todo, ficaram aterrorizados. Os assaltantes fugiram no carro da família, levando vários objetos da casa. De posse dessas informações, os policiais começaram a fazer diligências e conseguiram localizar o suspeito aqui neste endereço, onde nós também encontramos essa droga. O baratinha era altamente periculoso, membro de uma facção criminosa”, contou o capitão.

A arma de fogo que teria sido utilizada contra os policiais foi entregue à perícia. O veículo levado no roubo foi recuperado. Ele foi abandonado na zona norte de Macapá.