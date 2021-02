Após trapalhada do MS, Amapá devolve vacinas

CRISE DO CORONAVÍRUS

CRISE DO CORONAVÍRUS

Imunizantes embarcaram esta noite para o Amazonas, segundo confirmou a SVS

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Por algumas horas estiveram em solo amapaense, sob a salvaguarda da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS-AP), 78 mil doses de vacinas contra a covid-19. No entanto, o Ministério da Saúde errou na informação e distribuição das doses e a maior parte delas já foi devolvida ao ministério, que as está transportando para o Estado do Amazonas.

Por volta das 21h, 76 mil doses que estava armazenadas na Central de Imunobiológicos do Amapá foram embarcadas no Aeroporto Internacional de Macapá, deixando no Estado, portanto, duas mil doses da vacina AstraZeneca que estavam inicialmente previstas.

A comunicação foi feita via telefone e depois oficialmente via e-mail para Dorinaldo Malafaia, superintendente da SVS.

“(…) Todas as medidas foram imediatamente realizadas, estando agendado para às 20h45min a retirada de 76 mil doses que serão direcionadas ao Estado do Amazonas, com previsão de chegada a 1h da manhã”, diz trecho da notificação do ministério à SVS.

Malafaia não escondeu o descontentamento com o erro ocorrido.

“Foi um erro lamentável, por tudo, pelo trabalho, pela logística e especialmente pela frustração. Em um instante, iríamos vacinar cerca de 10% do povo do Amapá, depois o governo federal fala em equívoco. Lamento que nem tenham nos pedido desculpas, ou ao povo do Amazonas e o povo brasileiro como um todo, que não tem culpa nenhuma nisso tudo. Mas vamos seguir o calendário e seguir cobrando que mais vacinas cheguem o mais rápido possível”.

Malafaia ressaltou que não foi apenas a entrega que esteve errada. Também a planilha do MS continha a informação que o Amapá receberia 78 mil doses.

O Amapá tem a previsão de receber 800 doses da CoronaVac, além das duas mil da Astrazeneca que ficaram no Estado, nesta próxima quinta-feira (25) e a distribuição aos municípios segue nos próximos dias.