Artistas cobram espaço na administração de Furlan

Representantes de vários segmentos afirmam que promessa de Dr Furlan era nomear artistas para a Fumcult. FOTO: RODRIGO ÍNDIOS

Por SELES NAFES

Artistas de vários segmentos da cultura que apoiaram a candidatura de Antônio Furlan (Cidadania) à prefeitura de Macapá decidiram cobrar o espaço supostamente prometido por ele durante a campanha do ano passado.

Os segmentos que apoiaram Dr Furlan, e que agora estão se manifestando, são da quadra junina, capoeira, LGBT, “Queimadão”, dança de salão, hip-hop, religiões de matriz africana, grupos de teatro, literatura, movimento negro, marabaixo, reggae, artesanato e Carnaval, entre outros.

A promessa feita durante a campanha seria a de que esse grupo poderia indicar o novo presidente da Fundação de Cultura do Município de Macapá (Fumcult) e ocupar os espaços do órgão.

“Na verdade, não é isso que está acontecendo, o ex-prefeito de Macapá e coordenador geral da campanha, João Henrique Pimentel, juntamente com o prefeito Furlan, até agora não efetivaram a presidência da Fundação de Cultura e nem os demais funcionários para tratar da política cultural do município”, diz um dos integrantes do coletivo, em carta enviada ao Portal SelesNafes.Com. Os artistas pediram para não ter os nomes divulgados.

Além de não nomear nenhum dos apoiadores, o prefeito estaria optando por nomes da cultura que não teriam participado efetivamente da campanha dele.

A demora para uma definição e a falta de diálogo irritam os artistas, especialmente com a aproximação do aniversário da cidade de Macapá, no próximo dia 4.