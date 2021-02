Assaltantes aterrorizam família exigindo dinheiro

Bandidos invadiram a casa no Bairro Pacoval, zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Uma dupla de assaltantes causou pânico à uma família ao invadir uma residência neste sábado (20), no Bairro do Pacoval, zona oeste de Macapá.

Armados, os assaltantes renderam os moradores e, a todo instante, exigiam dinheiro. Mas as vítimas não tinham nenhuma quantia em casa. Então, passaram a ser ameaçadas de morte, o imóvel foi todo revirado.

Depois de alguns minutos, os bandidos fugiram sem levar nada, rumo ao Boeirinho, local muito usado por criminosos como rota de fuga.

A PM foi informada e, em seguida, um deles foi localizado por uma equipe do 6º Batalhão. De acordo com o sargento John, o suspeito ainda pulou no lago, tentando fugir, mas a área não tinha saída e ele foi capturado. O infrator tem 17 anos. Com ele, foi encontrado um revólver.

“Ele já é conhecido da gente. Eu já o prendi por tráfico de drogas. Apesar de estar armado, ele não teve chance de usar a arma, tentou fugir, mas não tinha saída para onde pulou no lago”, contou o sargento John.

O outro suspeito de aterrorizar a família, que também estava armado, não foi localizado.