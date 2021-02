Assaltantes levam R$ 50 mil de empresário dentro de agência bancária

O crime ocorreu no interior de uma agência bancária quando a vítima chegava para fazer um depósito, no Centro de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um empresário perdeu R$ 50 mil para uma dupla de assaltantes na tarde desta quarta-feira (17) em Macapá. O crime ocorreu por volta de 15h em uma agência bancária da Rua Cândido Mendes, entre as avenidas Padre Júlio e Mendonça Júnior, no Centro Comercial da capital.

De acordo com o registro de ocorrência, o dinheiro, em espécie, estava dentro de uma mochila quadriculada que era levada por um amigo do empresário, um policial penal, que estava armado.

Foi o agente que entrou na agência bancária para fazer o depósito. Logo que passou pela porta de entrada e se encaminhava para a porta giratória que dá acesso à área de maior segurança, foi surpreendido por dois assaltantes armados, ainda no espaço dos caixas eletrônicos.

Quando os criminosos anunciaram o assalto, outras pessoas que estavam na área de autoatendimento começaram a correr.

O dono do dinheiro que estava do lado de fora viu a confusão, mas não chegou a entrar, temendo o pior.

Além do dinheiro, os assaltantes também levaram a pistola do policial penal. Militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foram ao local e coletaram informações, mas até o final da tarde, nenhum suspeito havia sido preso ou identificado.