Assaltantes morrem em troca de tiros com a PM

Conflito ocorreu no Bairro Congós, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Quatro assaltantes trocaram tiros com a Polícia Militar do Estado do Amapá, na tarde deste domingo (21), na zona sul de Macapá, três deles ainda foram socorridos, mas não resistiram.

De acordo com a polícia, os suspeitos assaltaram um mercantil na Fazendinha, a 12 km de Macapá, por volta de 14h. Do local, eles levaram R$ 6 mil. Um oficial da polícia militar percebeu o roubo, mas não interviu, por estar em desvantagem numérica.

Mas, o policial seguiu, sem ser percebido, o carro dos bandidos, um Prisma vermelho, e acionou o Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes). Uma equipe do 1º Batalhão avistou o veículo dos criminosos na 7ª Avenida do Bairro Congós, zona sul da capital. Houve perseguição até a 19ª Avenida, onde os militares alcançaram o carro dos bandidos, próximo a uma área de pontes.

No confronto, uma viatura foi atingida por vários tiros. Três criminosos foram baleados ainda dentro do carro. Um deles conseguiu sair e correu para a área de ponte. Militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) chegaram ao local e foram atrás dele. Houve nova troca de tiros e o criminoso foi atingido.

Um deles morreu no local, outros três foram socorridos pelo Samu e Corpo de Bombeiros, dos quais dois não resistiram aos ferimentos.

Três bandidos foram identificados como Zaqueu Eduardo da Silva Vasconcelos, Patrick Souza Alfaia, Fábio Bernardo de Melo Dias.

De acordo com a capitã Annie Monteiro, dos R$ 6 mil roubados do mercantil, foram recuperados R$ 5. 915,00. Parte do dinheiro, R$ 850, em cédulas de R$ 50 e R$ 100, foi encontrado dentro da cueca de um dos assaltantes. Com ele também estavam seis pacotes de camisinha, que continham a identificação do comércio assaltado.

As quatro armas usadas no confronto, três revólveres e uma pistola foram entregues à Polícia Civil.