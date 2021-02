Atirador mata duas mulheres

Duplo homicídio ocorreu no Bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Duas mulheres foram mortas a tiros na noite, desta quarta-feira (3), no Bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá. O crime ocorreu por volta das 19h30min.

Segundo testemunhas, os dois homens envolvidos no duplo homicídio fugiram de moto. Um deles invadiu a residência onde as vítimas estavam, na Avenida Joaquina da Silva Amaral, e disparou várias vezes.

A primeira a morrer foi a vítima que visitava uma amiga. Cleiciane Lima Braga, de 31 anos, foi atingida com pelo menos sete tiros. Já a amiga dela, Jenyfer Mikaela da Penha Souza, 23 anos, moradora da residência invadida, foi socorrida pelo Samu, mas morreu minutos depois de dar entrada no Hospital de Emergência de Macapá.

De acordo com informações levantadas pela equipe do delegado Ronaldo Coelho, as duas amigas estavam deitadas numa cama, conversando, quando foram surpreendidas pelo atirador.

A polícia suspeita que o alvo dos bandidos era Cleiciane Lima, a primeira a morrer. Os criminosos teriam surgido minutos depois dela chegar na residência para visitar Jenyfer Mikaela.

No local, a perícia recolheu 9 cartuchos de pistola calibre 380. A motivação e os autores ainda são desconhecidos, mas a polícia suspeita que a execução tenha sido motivada por um possível acerto de contas.

“Estamos trabalhando com a hipótese de vingança, porque encontramos 9 cápsulas e o atirador chegou com o propósito de matar apenas uma delas, mas como ela estava acompanhada acabou sobrando para as duas”, comentou o delegado Ronaldo Coelho, que ainda falou sobre um possível envolvimento de uma das duas vítimas com uma facção criminosa e um crime de homicídio. Ouça.

Até agora, a polícia sabe apenas que as duas eram mães. A mais nova tinha dois filhos e a mais velha, Cleiciane, de 31 anos, tinha cinco filhos. Os policiais tentam encontrar câmeras de segurança nas redondezas que tenham registrado a movimentação dos criminosos, que teriam fugido numa motocicleta prateada.

O 2º Batalhão da PM fez incursões na região, mas ninguém foi preso. O duplo homicídio será investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Mulher (DCCM).