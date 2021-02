Belém R$ 3,3 mil: aéreas são investigadas por abusos em Macapá

MP abriu procedimento para investigar

Depois de uma queixa mais do que justa, porém antiga, o Ministério Público do Amapá decidiu apurar se há abuso no preço das passagens aéreas nos trechos para Macapá. O procedimento será conduzido pela Promotoria de Defesa do Consumidor (Prodecon).

A provocação partiu do Instituto Municipal de Turismo (Macapatur), num ofício enviado pela atual gestão questionando as tarifas entre Macapá e Belém (PA). Quem estiver precisando ir a Belém e voltar, entre os dias 26 de fevereiro e 1º de março, por exemplo, precisará desembolsar mais de R$ 3,3 mil na Latam. É quase o mesmo preço nas concorrentes.

O promotor responsável pela apuração, Luiz Marcos da Silva, enviou ofícios à Latam, Gol e Azul dando prazo de 15 dias para que apresentem resposta. No entanto, as companhias pediram mais tempo, e foram atendidas.

Uma audiência foi marcada para o próximo dia 26 com representantes das aéreas, na sede da Prodecon e por videoconferência.