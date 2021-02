Beth Pelaes mobiliza parlamentares por projeto de engenharia da BR-210

A prefeita de Pedra Branca do Amapari reuniu com os senadores Davi Alcolumbre (DEM) e Lucas Barreto (PSD)

A prefeita de Pedra Branca do Amapari (cidade a 183 km de Macapá), Beth Pelaes (DEM), foi a Brasília em busca recursos para elaboração do projeto de engenharia da BR-210, na região centro-oeste do Amapá. Ela reuniu com os senadores Davi Alcolumbre (DEM) e Lucas Barreto (PSD).

Na agenda, a prefeita tem destacado que no inverno os atoleiros no trecho não pavimentado da rodovia fizeram dobrar o tempo de viagem para a cidade. Em condições normais, o percurso dura cerca de duas a três horas. A prefeitura informou que comunicou o problema ao Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (Dnit), para que sejam feitas as manutenções necessárias na região.

“É necessário aproveitar o momento para garantir os recursos na ordem de R$ 18 milhões e iniciar o projeto de engenharia. Com isso, poderemos no próximo ano articular recursos para os serviços de pavimentação”, explicou a prefeita.

Beth tem intensificando as audiências com parlamentares amapaenses e reuniu na última segunda-feira (22) com os dois senadores, que se comprometeram com a destinação dos recursos.

Colômbia

Prevista para cortar três estados e ligar o Brasil à Colômbia, a BR-210 também chamada de Perimetral Norte, tem apenas 106 dos 305 quilômetros pavimentados no Amapá, além de outros 150 quilômetros para serem abertos no meio da mata. O único trecho pavimentado fica entre Macapá e Porto Grande.