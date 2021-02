BNDES libera R$ 140 milhões para o plano rodoviário do Amapá

Recursos vinham sendo solicitados pelo governo do Estado há mais de um ano

Durante encontro entre técnicos do governo do Estado, do BNDES, e o senador Davi Alcolumbre (DEM), a direção do banco anunciou a liberação de R$ 140 milhões para o plano rodoviário do Amapá. O recurso, que vinha sendo solicitado pelo Estado, será usado integralmente em estradas que interligam vários municípios à região metropolitana de Macapá e Santana. O anúncio foi feito na tarde desta sexta-feira (12), na sede do BNDES, em Brasília.

Os recursos serão usados nas rodovias AP-070, AP-270, AP-340 e AP-426, que ligam as cidades de Itaubal, Cutias do Araguari, os distritos de Macapá, como Santo Antônio da Pedreira, Santa Luzia e São Joaquim do Pacuí, além da região metropolitana, importante para a agropecuária, pescado e produtos da floresta.

“É mais uma etapa do trabalho de aproximação com o Estado do Amapá desde a provocação que o senador nos fez um ano atrás. Temos trabalhado com muito afinco com a equipe do governador Waldez”, resumiu o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, que também anunciou liberação de recursos para saneamento. Assista.

“Muito feliz em receber a notícia de que a autorização dos R$ 140 milhões, que o Amapá pleiteava, no âmbito do contrato com BNDES, foi liberado hoje. Agradeço ao empenho do presidente do BNDES que conseguiu, junto com o governo do estado, destravar esse importante investimento para que a gente possa modernizar a infraestrutura logística das nossas estradas”, comemorou o senador.

As obras incluem terraplenagem, drenagem superficial e subterrâneas, pavimentação, sinalização horizontal e vertical além de pavimentação de 57,89 quilômetros e a construção de sete pontes em concreto armado.