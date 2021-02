Casos de dengue saltam 166% em Macapá

Doença transmitida pelo mosquito aedes teve maior aumento na capital. No Estado todo aumento foi 177%.

Boletim epidemiológico que trata de doenças transmitidas mosquito aedes aegypti mostrou salto de 177% nos casos de dengue no período de 1º de janeiro até o dia 20 de fevereiro – que corresponde a 7 semanas epidemiológicas, no comparativo entre 2020 e 2021. Os dados são da Superintendência de Vigilância em Saúde.

Houve aumento de 31% no número de notificações de casos suspeitos de dengue em todo o estado do Amapá, comparando-se com a mesma semana epidemiológica de 2020. Já os casos confirmados, em 2020, eram apenas 9 casos e agora já são 25, com 24 registros em Macapá, o que representa 166% de alta.

Outras doenças transmitidas pelo aedes apresentaram recuo. A chikungunya teve um aumento de notificações (57%), mas mostrou queda nos casos confirmados: 50%. Já a zika teve uma redução em 77% no número de notificações e nenhum caso confirmado em 2020.