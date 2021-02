Casos de malária despencam no Amapá

A queda de 69% representa em torno de 6,8 mil casos a menos. Uma das ações que contribuíram para a redução foi a distribuição de mosquiteiros impregnados de inseticida.

Relatório divulgado na quinta-feira (11) pela Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) aponta recuo de 69% nos casos de malária no Amapá no comparativo entre os anos de 2020 e 2019. O percentual, de acordo com o órgão estadual, representa 6.826 casos a menos.

Todos os municípios registraram queda nos números, somente Itaubal que manteve nenhum registro em 2019 e 2020. O município que mais teve redução foi Santana, com queda de 87,13%, seguido de Mazagão com 83,98%.

A queda vem ocorrendo nos últimos quatro anos, já que em 2017 o total de casos era 14.446; em 2018 a redução foi para 14.307; no em seguinte os números chegaram a 9.920 casos; aparecendo em 2020 com uma diminuição que marcou 3.094 casos.

Para o órgão a diminuição é reflexo de ações desenvolvidas em conjunto com prefeituras. Contudo, no último ano 2019/2020, a queda também tem relação direta com a pandemia de covid-19.

A SVS ressalta que crise do coronavírus provocou aumento de subnotificação de casos. Os pacientes ficaram com receio de procurar uma unidade de saúde por conta do vírus.

Entretanto, ações como a entrega de mosquiteiros impregnados de inseticidas também contribuíram. Em 2019 e 2020 a SVS distribuiu mosquiteiros aos municípios de Porto Grande, Calçoene, Mazagão, Santana e Pedra Branca, cidades com alto índice da doença.

Registros por município em 2020

Vitória – 14 casos

Tartarugalzinho – 43 casos

Serra do Navio – 133 casos

Santana – 336 casos

Pracuúba – 0

Porto Grande – 627 casos

Pedra Branca – 628 casos

Oiapoque – 524 casos

Mazagão – 236 casos

Amapá – 3 casos

Calçoene – 306 casos

Cutias – 0

Ferreira Gomes – 30 casos

Itaubal – 0

Laranjal do Jarí – 227 casos

Macapá – 545 casos