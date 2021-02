Centro vai pro fundo; prefeitura nega comportas fechadas

No centro comercial de Macapá, as avenidas Padre Júlio e Mendonça Júnior foram as mais afetadas.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Embora o problema não seja novidade, desta vez impressionou pela velocidade com que perímetros do centro de Macapá foram pro fundo diante das fortes chuvas que caíram sobre a capital na tarde desta segunda-feira (1°).

No centro comercial, as avenidas Padre Júlio e Mendonça Júnior foram as mais afetadas. Ainda no bairro central, o problema histórico da Avenida Cora de Carvalho segue, mesmo depois de vários anos de obras.

“Eu moro aqui há 27 anos e esse problema tem mais 50 anos na Cora de Carvalho. Teve uma obra de mais de três anos, três empresas terceirizadas com contratos milionários e não adiantou o serviço, voltamos a alagar, estamos aqui padecendo, tirando água de dentro das casas, perdendo guarda roupas, perdendo eletrodomésticos”, declarou Jeferson Paulo, de 27 anos.

Logo começou-se a aventar a notícia de que as comportas do canal da Mendonça Júnior estariam fechadas e que este seria o motivo de tantas ruas, tão rapidamente, terem ficado alagadas.

No centro de Macapá, em frente de lojas que foram afetadas pelo alagamento, o prefeito Antônio Furlan (Cidadania) negou a informação.

“Nas redes sociais circularam muitas notícias de que houve um problema na comporta, é bom pra gente esclarecer que essa comporta é manuseada por profissionais habilitados de anos, independente de gestão, que não foram trocados e que eles estavam lá e fizeram o manuseio correto”, afirmou Furlan.

Sobre o que ocasionou o alagamento, o prefeito ponderou:

“Coincidiu da maré alta com o índice pluviométrico bastante elevado e com isso nós tivemos o alagamento do centro”, finalizou.

A reportagem do Portal SelesNafes.com conferiu que, realmente, a maré do Rio Amazonas estava cheia. A PMM disse estar preparada e vigilante para possíveis fortes chuvas também no período da noite e que irá preparar um projeto amplo que vise acabar com as enchentes do centro.