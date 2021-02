Cesta básica: diferença entre preços chega a R$ 100, diz Procon

Os dados revelam que se o consumidor pesquisar bem a economia pode ser grande, já que os valores de um local para outro chegam a oscilar em surpreendentes R$ 102,73.

RODRIGO ÍNDIO

O Instituto de Defesa do Consumidor do Amapá (Procon-AP) divulgou uma pesquisa dos preços de 29 produtos da cesta básica para apontar locais onde os itens estão mais em conta. O levantamento foi feito em nove principais supermercados de Macapá.

Os dados revelam que se o consumidor pesquisar bem a economia pode ser grande, já que os valores de um local para outro chegam a oscilar em surpreendentes R$ 102,73.

De acordo com o Procon, foram inspecionados produtos de alimentação, como arroz, café, farinha de mandioca, feijão, macarrão, entre outros. Além disso, fazem parte da relação produtos como carne, horta e pomar.

A pesquisa aponta que a cesta básica mais em conta custa R$ 178,95. Já a mais cara custa R$ 281,68.

O estudo comparou o preço dos itens entre os supermercados analisados. A farinha de mandioca, por exemplo, foi encontrada com valores entre R$ 3,69 a R$ 13,01 o quilo. Uma diferença de R$ 9,32.

O leite pó integral foi também um dos produtos da cesta básica que teve grande diferença de preço entre os supermercados, podendo ser encontrado, o quilo, de R$ 21,75 até R$ 29,95. Uma diferença de R$ 8,20.

A dica do Procon é de que, antes de comprar, o consumidor pesquise.

“Ressaltamos aos consumidores que vale a pena pesquisar antes de comprar e que sempre atentem a data de validade dos produtos. Na grande maioria, as grandes marcas vendem com valor mais elevado e isto não significa qualidade”, orientou Eliton Franco, diretor-presidente do Procon.