Chuvas fortes e intensas devem aumentar, diz meteorologia do Iepa

Somente na capital, Macapá, a previsão é de 300 a 330 milímetros de chuva.

Por RODRIGO ÍNDIO

Os amapaenses devem se preparar para um período de chuvas bastante rigoroso no mês de fevereiro. É o que indicam os modelos climatológicos do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá (Iepa).

De acordo com o meteorologista do Núcleo de Hidrometeorologia e Energias Renováveis (NHMET), Jefferson Vilhena, o período de chuvas no estado “deve aumentar” neste mês. Somente na capital, a previsão é de 300 a 330 milímetros de chuva. Acompanhe os detalhes:

Ainda em janeiro, foi notado um aumento em quantidade nas chuvas, mas que ficou dentro da normalidade, já que existia a previsão de que pudesse ultrapassar o esperado.

Segundo o meteorologista, apesar de fevereiro apresentar chuvas na normalidade, a população deve ficar atenta devido isso significar “chuvas fortes e intensas para esta região”.

Essas chuvas devem aumentar até março, que é o mês de pico. A partir daí, se estabiliza até o mês de maio quando começam a diminuir em quantidade.