Com cães farejadores do Bope, PRF acha 11 kg de drogas em ônibus

Bagagem com entorpecentes foi despachada no Terminal de Rodoviário de Macapá, com destino a Oiapoque.

Por OLHO DE BOTO

Com o apoio de cães farejadores do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PM, a Polícia Rodoviária Federal conseguiu achar aproximadamente 11 kg de drogas que estavam no bagageiro de um ônibus com destino ao município de Oiapoque, a 590 km de Macapá.

A fiscalização que descobriu a bagagem ocorreu na noite desta terça-feira (23) no posto da PRF no km-9 da BR-210. O ônibus havia acabado de partir do Terminal Rodoviário da capital, no Bairro São Lázaro, com destino a Oiapoque.

Os cães treinados identificaram a encomenda do tráfico no bagageiro do ônibus em meio a outras dezenas de bagagens.

Segundo a polícia, o motorista do ônibus informou que a encomenda havia sido entregue no escritório da empresa de transportes e seria retirada no destino, Oiapoque, por um destinatário de nome não divulgado pela polícia.

Toda a averiguação da carga foi acompanhada pelo motorista do coletivo, que disse nada saber a respeito das drogas.

Ninguém foi preso. O material apreendido foi apresentado ao Centro Integrado de Operações e Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval, em Macapá.