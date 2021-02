Com descontos de até 70%, Unicesumar oferece 60 cursos de graduação; veja

Foto tirada antes da pandemia: Unicesumar está entre as 10 maiores instituições de ensino do Brasil

A universidade Unicesumar abriu inscrições para o vestibular da instituição, que em 2021 está oferecendo mais de 60 cursos de graduação nos polos Macapá e Santana. Os descontos nas mensalidades variam de 40% a 70%, graças a um programa social válido em todo o país.

Entre os cursos mais procurados estão os da Educação, como pedagogia, letras (português e inglês), história, geografia, psicopedagogia, educação física (bacharelado e licenciatura). Na área da Saúde, existem os cursos tecnólogos (superior) de podologia, cosméticos e estética, terapias integrativas, entre outros.

Na área de engenharia, a Unicesumar lançou o curso de gestão e produção industrial e ciências de dados, além de engenharia de produção e engenharia de software. Veja abaixo a lista completa de cursos.

Bolsa-diploma

A Unicesumar também lançou em todo o Brasil o programa Bolsa-Diploma que, em alguns cursos, oferece descontos de até 70%.

“Isso é durante todo o curso. Aqui em Macapá estendemos o Bolsa-Diploma para outros cursos que ainda não eram contemplados. Então, todos os cursos estão com esses descontos”, explica o diretor da Unicesumar, Cláudio Francisco Gonçalves.

Dependendo dos cursos, as aulas são por vídeo e uma vez por semana ao vivo, com hora marcada, quando é possível interagir com o professor e tutores.

“Tem uma outra vantagem grande: cada conteúdo tem seu livro físico. Não é só apostila em PDF”, acrescenta o diretor.

“O nosso diferencial é a qualidade e a experiência no Ensino a Distância. Nossos cursos têm nota 5 no MEC. Estamos entre as 10 maiores instituições de ensino do Brasil e só 4% das instituições têm a nota que nós temos no MEC”, concluiu.

Em Macapá, a Unicesumar funciona na Avenida Cora de Carvalho, 370, no Centro Comercial; e em Santana na Avenida Ubaldo Figueira, 1333. As inscrição termina agora no começo de fevereiro, ou quando todas as vagas foram preenchidas.

Mais informações: 3223-8774 e 98801-8133