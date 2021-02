Com garis mais vulneráveis, prefeitura pede cuidado com lixo em casa de infectados

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

Trabalhadores se deparam com materiais usados no tratamento de enfermos misturados a outros resíduos em Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Núbio da Silva Vilhena, de 40 anos, trabalha recolhendo lixo doméstico há 5 anos e, mesmo tendo todos os cuidados, foi contaminado pela covid-19. Ele é um dos muitos garis infectados pelo vírus devido ao descarte irregular do lixo produzido por pessoas diagnosticadas ou com suspeita da doença.

O trabalhador relata que sempre se depara com materiais usados no tratamento de enfermos misturados a outros resíduos. Para ele, por sorte ou intervenção divina, ainda não aconteceu o pior.

“Muitos amigos do trabalho já pegaram a doença, alguns ficaram graves. Todo santo dia a gente encontra muita máscara misturada com outras coisas que mostram que são de doentes de covid, e ainda com sacola rasgada. Mesmo assim a gente tira. Então, peço que as pessoas possam ter consciência. Nos ajudem a lhes ajudar”, brincou o trabalhador, ao sugerir.

E para evitar novos registros de infecção, a Prefeitura de Macapá está orientando a população sobre a importância da forma correta de armazenar o lixo e fazer o descarte dele para a redução dos riscos.

O secretário de Zeladoria Urbana, Jean Patrick Farias, explica que resíduos com suspeita de contaminação devem ser colocados em sacos resistentes ou recipientes devidamente fechados e identificados.

Farias lembra que a pessoa também deve depositar o material em contentores fora do alcance de animais para evitar que sejam rasgados ou violados. Outra dica é fazer o descarte horas antes do caminhão coletor passar.

“Então, a gente fica muito preocupado, porque quando um coletor [gari] ele é contaminado, isso atinge diretamente a sociedade atrasando o serviço. Nossa maior preocupação na verdade é a saúde desses trabalhadores que estão na linha de frente. Então precisamos da colaboração da população”, disse o Jean Patrick.

Permanência do vírus em resíduos

O tempo de permanência do coronavírus em resíduos, conforme divulgação da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES), é:

Resíduos plásticos – 5 dias

Resíduos de papel – 4 a 5 dias

Resíduos de vidro – 4 dias

Alumínio – 2 a 8 horas

Aço – 48 horas

Madeira – 4 dias

Luvas cirúrgicas – 8 horas

Os dados mostram que todo cuidado é pouco e deve sim haver uma gestão de resíduos adequada e uma higienização contínua.

Foto de capa: Ascom/PMM