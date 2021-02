Com ladrão de Marabaixo, Judas Sacaca lança clipe que exalta a negritude

Com pegada hip hop, rock de Sacacaman também tem influência do Marabaixo

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O cantor amapaense Judas Sacaca inicia uma nova fase na carreira. Figura carimbada nos palcos da noite amapaense com seu gingado pop, o tempo de bandas como a Yes banana ficou guardado na lembrança e no coração. Agora, em carreira solo, o cantor lança seu primeiro trabalho com o clipe da música “Tô na área”.

A música está, de alguma maneira, dentro dos planos e sendo gestada na intimidade do cantor há pelo menos dez anos. Ele conta que sempre lhe chamou a atenção o mais famoso ladrão de Marabaixo, de autoria de Raimundo Ladislao, “Pra onde tu vais rapaz?”. Não apenas a sonoridade, mas história da música, a negritude, o bairro do Laguinho e, é claro, o Sacaca, que o artista leva, aliás, até no nome artístico.

Seu estilo moderno, pop, está presente nos arranjos, acompanhado de uma assinatura e uma pegada hip-hop, mas também com uma guitarra que remete ao melhor do pop rock. O refrão do Marabaixo entrou na música como um sample, na voz inconfundível de Ariel Moura. A letra é do Sacacaman, como também é chamado, enquanto que a música foi feita em parceria com Vinícius Bastos e Hian Moreira.

“A minha música é uma fusão de pop rock com hip-hop, tem alguns ingredientes regionais, mas ela é pop na sua essência”, descreveu Sacaca.

Quanto à temática, Judas Sacaca revelou.

“A minha preocupação é levar junto da minha canção além do entretenimento, levar um pouco de informação, um pouco de questionamento, um pouco de revolta também, junto disso, ingredientes da nossa cultura, dessa fusão com a nossa negritude daqui do Amapá que, pra mim, é o que temos de melhor aqui”, declarou Judas Sacaca.

O clipe

O clipe estava sendo preparado desde antes da pandemia de covid-19. Como com quase tudo, o projeto teve que aguardar. A parceria com os diretores Augusto Máximos e Kleber Naspers deu super certo.

O resultado foi um trabalho bem produzido, com lindas imagens de resgate histórico, como um vídeo do Mestre Sacaca, tomadas gravadas em Mazagão, que retratam a infância do Sacacaman com sua mãe e depois belas tomadas gravadas nos pontos mais conhecidos da nossa Macapá.

Como a história de Macapá tem que ser contada passando pela jornada que os negros tiveram e têm, os produtores lançaram o clipe no 4 de fevereiro, dia do aniversário de Macapá. Assista.

A música e o clipe são apenas o pontapé inicial de um projeto muito maior. A ideia do artista é seguir com lançamentos ainda este ano até a composição final do disco, sonho de todo artista do mundo da música.