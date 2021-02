Com perfis falsos de garotas novas, detento ‘seduzia’ e extorquia homens de meia idade

Um detento que estava de licença e é o suspeito de ser o mentor do esquema foi preso no Bairro Novo Buritizal, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Quatro homens foram presos pela Polícia Rodoviária Federal nesta segunda-feira (15), acusados de integrar um esquema de estelionato e extorsão pela internet no Amapá. Nenhum deles teve o nome revelado pela polícia.

De acordo com o inspetor Klebson Sampaio, da PRF, os golpes eram aplicados através de redes sociais, principalmente no Facebook e no Instagram, plataformas nas quais os criminosos montavam perfis falsos com fotos de garotas jovens para atrair, seduzir e depois extorquir dinheiro de homens de meia idade.

Segundo informações levantadas pelo serviço de inteligência da PRF, após criar uma intimidade pelos perfis falsos, os criminosos conseguiam fotos íntimas das vítimas. De pose dos nudes da vítima, com um outro perfil fake, já se passando por autoridades como policiais, promotores e juízes do Amapá, o golpista começava a obter vantagem financeira.

“Os participantes da quadrilha criavam perfis fakes em redes sociais se fazendo passar por mulheres, supostamente menores de idade, depois de trocas de imagens e conversas, a quadrilha exigia vantagem econômica e ameaçava prejudicar quem não fazia os pagamentos em uma conta fornecida por eles. Eles diziam ter influência e até serem agentes do estado, como promotores e policiais”, resumiu o inspetor Klebson.

Acuada, a vítima acabava fazendo depósitos nas contas bancárias indicadas pelos estelionatários. Mas, um dos perfis usados para extorsão era formado por fotos de um policial rodoviário federal. Foi rastreando essa página fake que os policiais chegaram até o homem que acreditam ser o mentor dos golpes.

Ele é um detento do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), que estava de licença e deveria ter voltado à prisão nesta segunda-feira. Foi preso na Avenida Clodóvio Coelho, no Bairro Novo Buritizal, zona sul de Macapá. Com ele, os policiais apreenderam um celular que contém os perfis falsos e comprovantes de depósitos bancários feitos pelas vítimas extorquidas.

O detento teria revelado aos inspetores da PRF que “aprendeu” o golpe dentro da cadeia. Ele e outros três acusados de participar do esquema foram presos em flagrante e encaminhados para Polícia Federal.

A ação da PRF teve o apoio dos policiais militares Vanda e Caldeira, de Cutias do Araguari, pertencentes ao Batalhão de Policiamento Rural (BPRu), que passaram as primeiras informações sobre o fato e que desencadearam as investigações.