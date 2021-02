Confusão do Ministério da Saúde troca vacinas de Amapá e Amazonas, afirma jornal

No aeroporto de Macapá, segundo a publicação, foi entregue um lote de 78 mil vacinas, que deveria ter ido para Manaus, segundo a Folha de São Paulo.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

A coluna Painel do jornal Folha de São Paulo informou, na tarde desta quarta-feira (24), que o Ministério da Saúde (MS) se atrapalhou e confundiu os Estados do Amazonas e Amapá, trocando a quantidade de vacinas contra covid-19 que deveria ir para cada uma dessas duas unidades federativas.

O Amazonas esperava receber 78 mil doses, mas recebeu apenas 2 mil. O Amapá, por sua vez, segundo a Folha, recebeu as 78 mil imunizantes no lugar de 2 mil.

Caso confirmado, não seria a primeira lambança feita pelo Ministério da Saúde no processo organizativo da aquisição e distribuição das vacinas contra a covid-19.

Ao periódico paulistano, o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), confirmou que o Estado recebeu apenas 2 mil doses e que estava supondo tratar-se de um engano. Segundo a publicação da Folha, o secretário de saúde do Amapá, Juan Mendes, teria declarado que ainda não recebeu nenhuma informação oficial do MS.

“Essa informação está inclusive no documento de entrega do dlog [departamento de logística], mas ainda não fomos informados pelo Ministério da Saúde”, teria dito o secretário ao jornal.

Segundo a coluna Painel, Juan Mendes informou que o Estado do Amapá irá proceder de acordo com as orientações que forem repassadas pelo Ministério da Saúde.

O Portal Seles Nafes.com tentou contato com o secretário de saúde do Amapá, mas ele não respondeu. Mais cedo, antes da confusão ser descoberta, o governador do Amapá, Waldez Góes, havia anunciado em suas redes sociais um lote de 2.800 doses de imunizantes, sendo 2 mil de AstraZeneca e 800 de Coronavac.

“Com essa nova remessa, vamos conseguir vacinar cerca de 8% dos trabalhadores da Saúde e quase 25% da população entre 80 e 84 anos”, disse o governador no post, por volta de 12h30.

Foto de capa: Arquivo/Ascom/GEA